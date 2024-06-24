Yalçın Karatepe kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Yalçın Karatepe, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. CHP'li Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşecek. Görüşme öncesinde ise Yalçın Karatepe'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Yalçın Karatepe kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Yalçın Karatepe kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Yalçın Karatepe, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi(Mülkiye) İktisat Bölümünde, Yüksek Lisans ve doktora eğitimini ise burslu olarak bulunduğu New Orleans Üniversitesinde tamamladı.

Halen öğretim üyesi olarak çalıştığı Mülkiye’de 2012-2015 yılları arasında Fakülte dekanı olarak görev yapmıştır.

Akademik yayınlarının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan çok sayıda gazete ve dergide siyaseti ve ekonomisi hakkında yazıları yayınlanıyor. Düzenli olarak köşe yazıları yazmaya devam ediyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Finans Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlık gibi görevlerde bulundu. Partimizin 38. Olağan Kurultay’ında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Daha sonra yapılan görevlendirme ile de MYK üyesi oldu.

’nin Gölge Kabinesinde, Hazine Ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

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