Yalçın Küçük 87 yaşında hayatını kaybetti

Prof. Dr. Yalçın Küçük hayatını kaybetti. Küçük, hem akademik çalışmaları hem de siyasi duruşuyla Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni birincilikle bitiren Yalçın Küçük, öğrencilik yıllarından itibaren siyasetin içinde oldu.

Küçük, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ile başladı. Aynı dönemde birçok dergide yazıları yayımlandı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda da görev alan Küçük, Amerika'ya gidip Yale Üniversitesinde de lisans eğitimi aldı. Sonrasında bir süre Dünya Bankası'nda çalıştı, Türkiye'ye döndü. Küçük vatani görevini yaptığı sırada, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerler arasındaydı.

12 Mart ve 12 Eylül müdahaleleri ile görevlerinden uzaklaştırılan Küçük, farklı dönemlerde tutuklandı ve yargılandı... Son olarak Ergenekon Davası'nın sanıkları arasındaydı.

Hayatının 7 yılını çeşitli cezaevlerinde geçirdi. Onlarca kitap kaleme aldı. Uzun süredir demans hastası olan Yalçın Küçük, sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.