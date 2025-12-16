Yalıtım fabrikasında yangın. 16 işçi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yalıtım fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 16 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.



Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.