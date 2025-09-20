Yalıtım malzemeleri deposunda yangın

Elazığ'da bir depoda yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinin yer aldığı depodaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

'da yalıtım malzemeleri deposunda yangın çıktı.

, Kovancılar ilçesinde bulunan inşaat yalıtım malzemeleri satan firmanın deposunda meydana geldi.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, yanan malzemeler maddi zarara neden oldu.

