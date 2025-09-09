Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu: Bursa'da acı ölüm

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatlarda sıvacı ustası olarak çalışan ve yalnız yaşadığı belirlenen Dursun Ali D. (67) iki gün işe gitmeyince mesai arkadaşları merak edip eve geldi.

Mektep Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan şahsın evinin kilitli olduğunu belirleyen mesai arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye yardımı ile evin kapısını açtı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Hareketsiz halde yatan Dursun Ali D.'yi kontrol eden sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcılık şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.