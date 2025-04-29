Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kastamonu'da yalnız yaşayan Şahizer Ergün evinde ölü bulundu. Ergün'ün 22 Nisan'dan önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Kastamonu Budamış Mahallesi Doğakent Sitesindeki evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şahizer Ergün'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yakınlarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, 6. kattaki pencereyi kırarak içeri girdi. Ergün'ü yerde hareketsiz halde bulan itfaiye ekipleri, durumu polise bildirdi.
22 NİSAN'DAN ÖNCE ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
İncelemenin ardından Ergün'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ergün'ün dairesinin kapısında 22 Nisan'da bırakılan posta tebligatını bulan polis ekipleri, o tarihten önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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