Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Çilingirle girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cinbek’in hayatını kaybettiği belirlendi.



Cinbek'in cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinbek’in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin