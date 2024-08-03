Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesinde meydana geldi.



Polis ekipleri bir dosya ile ilgili bilgisine başvurmak için gittiği evine yaklaştığı zaman duydukları kötü kokudan şüphelenerek girdiklere evde Ahmet Özel Yanık’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığı fark etti.



Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü üzerine öldüğü belirtildi.



Olay yerinde incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Ahmet Özel Yanık’ın yetiştirme yurdunda büyüğü ve kimsesi olmadığı belirtildi.



Ayrıca Yanığın ilçede faaliyet gösteren bir eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenildi.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.