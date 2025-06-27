Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erman Gülcü'den (30) bir süredir haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi.



Savcılık talimatı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Gülcü'yü hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu.



İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Gülcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerindeki incelemenin ardından Gülcü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.