Yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu

Adıyaman'da yalnız yaşayan kişi, konteynerde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, merkez Örenli mevkiindeki K-6 Konteyner Kentte yaşayan 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar'dan haber alamayan yakınları adrese geldi.

Yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu - 1

Konteyner camını açınca Yeninarcılar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından Yeninarcılar'ın cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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