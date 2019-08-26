Gaziantep'in Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi Levent Sokak'ta yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın (62) evinden gelen kötü koku üzerine komşuları içeri girdi.
Büyükkaplan'ın cansız bedeniyle karşılaşan ve yerdeki kan izlerini fark eden komşuları polise haber verdi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Büyükkaplan'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, Büyükkaplan’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kardeşini kaybeden yaşlı kadını torunları sakinleştirdi.
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Gaziantep'in Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi Levent Sokak'ta yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın (62) evinden gelen kötü koku üzerine komşuları içeri girdi.