Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Rize'nin Ardeşen ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Hacı A.'nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Eve balkondan giren ekipler, 82 yaşındaki Hacı A.'yı yatakta hareketsiz vaziyette buldu.



Hayatını kaybettiği belirlenen Hacı A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.