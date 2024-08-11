Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Niğde merkeze bağlı Gösterli köyünde yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, evde düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, merkeze bağlı Gösterli köyünde meydana geldi.

Gösterli köyünde yalnız yaşayan Döne G’den (74) haber alamayan oğlu, eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; Döne G.'yi ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz kadın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma tarafından yapılan soruşturmada yaşlı kadının lavaboda düşerek yaralandığı öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Muhammed Çolak hakkında yeni gelişme: “Saraybosna üzerinden dönüşü sağlanıyor”

Muhammed Çolak hakkında yeni gelişme: “Saraybosna üzerinden dönüşü sağlanıyor”

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kız boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kız boğuldu

Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı

Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı

Toprağa gömülü ceset bulunmuştu: Bir kişi gözaltında

Toprağa gömülü ceset bulunmuştu: Bir kişi gözaltında

Mersin’de denize giren bir kişi boğuldu

Mersin’de denize giren bir kişi boğuldu

Kütahya’da korkutan yangın

Kütahya’da korkutan yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...