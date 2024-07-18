Yalova adliyesi çıkışında silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Yalova Adliyesi'nden çıkan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına aldı.

Yalova adliyesi çıkışında silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yalova Adliyesi'nde görülen bir davadan çıkan 2 grup adliye otoparkının bulunduğu bölgede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarına sarıldı. Yaşanan kavgada O.K. (29) ve C.O (40) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavgayı adliyede görev yapan polis ekipleri havaya ateş ederek ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kavgaya karıştığı öğrenilen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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