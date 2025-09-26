Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı

Yalova Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırısa bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaçan saldırgan ise yakalandı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Adliyesi önünde saat 10.00 sıralarında gerçekleştirildi.

Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi bacağından yaralandı.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan ise olaydan sonra kaçarken polis, kısa sürede zanlıyı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçesi'nde yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölen kişinin kimliğinin tespiti ve olayın nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

