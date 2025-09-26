Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı
Yalova Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırısa bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaçan saldırgan ise yakalandı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yalova Adliyesi önünde saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi bacağından yaralandı.
SALDIRGAN KAÇTI
Saldırgan ise olaydan sonra kaçarken polis, kısa sürede zanlıyı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçesi'nde yakalandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ölen kişinin kimliğinin tespiti ve olayın nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.
- Etiketler :
- Yalova
- Yurt Haber
- Silahlı Saldırı