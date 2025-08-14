Yalova Altınova Belediye Başkan Yasemin Fazlaca kimdir, nereli?

Yalova Altınova Belediye Başkan Yasemin Fazlaca 1979 yılında Kastamonu’nun Cide ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisansını tamamladı.



2010 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanını almaya hak kazandı.



Siyasi kariyerine 2019 yılında CHP’den Altınova Belediye Başkan Adayı olarak adım attı. 2023 yılında ise yeniden CHP’den 28. Dönem Yalova Milletvekili Adayı olarak gösterildi. 2025 haziran ayında yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.



İSTİFA AÇIKLAMASI



Fazlaca açıklamasında, "6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar." dedi.