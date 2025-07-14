Yalova-Bursa sınırındaki orman yangını kontrol altında

Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 36 personel ile müdahale edildi.



Alevler, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.



Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı.