Yalova Göç İdaresi Müdürü ile 8 şüpheli adliyede

Yalova Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık sorgularına başlandığı bildirildi.



Ayrıca kısa süre önce Diyarbakır'a tayini çıkan memur Mehmet B.'nin de şüpheli sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalanmış, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürülmüştü. Adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D'nin de yakalanmasıyla dosyadaki gözaltı sayısı 9'a yükselmişti.