Yalova İl Göç İdaresi Müdürü gözaltına alındı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma şüphelilerin "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyruklara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri" iddiasıyla başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G, iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. polis tarafından yakalandı.

"Rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.



Aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli G.D.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.