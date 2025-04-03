Yalova kıyılarında müsilaj görüldü

Marmara Denizi'nde son dönemlerde yeniden ortaya çıkan müsilaj Yalova kıyılarında da görüldü.

Yalova kıyılarında müsilaj görüldü

Marmara Denizi'nde 2022 yılında etkili olan yeniden görülmeye başlandı.

Marmara Denizi'nde su altında yoğunlaşan müsilaj artık su yüzeyinde de etkili oluyor. 'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi açıklarında küçük bir alanda oluşan müsilaj nedeniyle vatandaşlar endişe duyuyor.

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