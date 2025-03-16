Yalova ve Aydın'da orman yangını

İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BİR YANGIN HABERİ DE YALOVA'DAN GELDİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.