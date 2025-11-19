Yalova'da ailesiyle tartışan genç babasına ait tekel bayisini ateşe verdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Faruk A. (33), ailesiyle tartıştıktan sonra babasının işlettiği tekel bayi dükkanını benzin dökerek ateşe verdi.



Olay, saat 20.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Coşkun Caddesi Taşliman Mahallesi'nde meydana geldi. Evde ailesiyle tartışan Faruk A, daha sonra babasının işlettiği tekel bayi dükkanlarına giderek, benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, aşırı ısınmadan kaynaklı bazı alkol şişelerinde patlama meydana geldiği duyuldu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda yaralanan anne Mülkiye A. ile Faruk A., hastanede tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.