Yalova'da balast suyunu denize döken gemiye 26 milyon lira ceza

Yalova'da AL LUQTA isimli kuru yük gemisinden denize balast döktüğü ihbarı üzerine Bölge Liman Başkanlığı harekete geçti.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda geminin bakım onarım amaçlı bir tersanede bulunduğu belirlendi. Çalışmalar sonucu balast suyunun denize döküldüğü tespit edildi.

Gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek, seferden men edildi.



Geminin acentasına Bölge Liman Başkanlığı'nca yazılan ceza ve men şerhi resmi yazıyla da bildirildi.



BALAST SUYU NEDİR?

Balast suyu gemilerin boş seyir halinde ve limandaki yük operasyonları sırasında dengeli kalabilmeleri için tanklarına aldıkları deniz suyu.

Her gün binlerce tanker milyonlarca metreküp deniz suyunu bir yerden başka bir bölgeye taşıyor. Bu da istenmeyen deniz canlıları ve denizleri kirletici bakteriyel suların da taşınmasına neden oluyor.