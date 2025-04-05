Yalova'da bir kişi tüfekle vurularak yaralandı

Yalova'da minibüste bulunan S.İ, yanına motosikletle yaklaşan kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Defalarca minibüse ateş eden şüpheliler, sürücüyü bacağından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA YAPTILAR

Öte yandan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarken motosikletle kaza yaptı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

İki kişi olduğu düşünülen zanlılar ardından yaya olarak bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.