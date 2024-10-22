Yalova'da çatı yangını

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bulunan kalıcı konutlardaki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'da çatı yangını

Alınan bilgiye göre, Subaşı beldesi Altınkent Mahallesi 107. Sokakta bulunan apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın meydana geldi.

Yangına TASKİB, Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri müdahale etti.

kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasar meydana geldi.

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