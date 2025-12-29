Yalova'da DAEŞ operasyonu. Ankara'dan taziye mesajları

Yalova'da DAEŞ'e operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 polis şehit oldu.

YILMAZ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan polislere rahmet, yaralı polisler ile bekçiye ise şifa dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

KURTULMUŞ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, Yalova'da, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

DURAN: HİÇBİR YAPI AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DAEŞ' yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."

ÇELİK: TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, taziye mesajında "Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulunan Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir." dedi.