Yalova'da DAEŞ operasyonu: Üç polis şehit
29.12.2025 05:24
Son Güncelleme: 29.12.2025 13:09
DHA, AA, İHA
Yalova'da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açtı ve çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üç polisin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda sekiz polis ile bir bekçi de yaralandı.
Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldı.
Olay saat 02.00 sıralarında yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen polise, evden ateş açıldı.
ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU
Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada üç polis şehit oldu. Açılan ateşte sekiz polis ile bir bekçi yaralandı.
Bakan Yerlikaya, şehit olan polis memurlarının isimlerinin İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, şehit olan polislerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
ALTI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Olayla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin ölü ele geçirildiğini söyledi.
Yerlikaya öldürülen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu bilgisini verdi.
Gece 02.00 sıralarında başlayan operasyonun sabah 09.40 sıralarında tamamlandığını belirten Yerlikaya, adrese bulunan beş kadın ile altı çocuğun sağ olarak adresten tahliye edildiğini söyledi.
Çatışma bölgesinden dumanlar yükseldiği görüldü.
5 GÖZALTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.
5 şüphelinin gözaltında olduğunu duyuran Tunç, “Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.” dedi.
Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.
YALOVA'DA SAAT SAAT NELER OLDU?
Emniyet güçleri İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Seher Sokak'ta bulunan bir adrese saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında şüphelilerin bulunduğu evden polise ateş açıldı.
Bölgeye Bursa'dan özel harekat ekipleri sevk edildi.
Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, sivillerin olay yerine giriş çıkışını yasakladı.
Çevredeki beş okulda eğitime bugün ara verildi.
Güvenlik önlemi olarak bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi yapıldı.
Bakan Yerlikaya, saat 02.00 sıralarında başlayan çatışmanın saat 09.40'ta sona erdiğini söyledi.
Yalova'daki çatışmada yaralanan polisler hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI
Diğer yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olay ile ilgili geçici yayın yasağı getirdi.
Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir." denildi.
DAEŞ OPERASYONLARI SÜRÜYOR
Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) geçtiğimiz hafta örgüte etkili operasyon düzenledi. 26 Aralık 2025 tarihinde, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DAEŞ'li terörist yakalandı.
Malatya'da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DAEŞ'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.
25 Aralık 2025 tarihinde yapılan operasyon ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla yürütüldü. Talimat üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DAEŞ'in yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler elde edildi.
Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
124 ADRESE OPERASYON: 115 GÖZALTI
İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu.
115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.