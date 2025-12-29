Yalova'da DAEŞ operasyonunda üç şehit! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadele tavizsiz devam edecek

ERDOĞAN: MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, “Terör örgütü DAEŞ’e yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

“Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.” açıklamasında bulunan Erdoğan, şehitler başsağlığı diledi.

YILMAZ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan polislere rahmet, yaralı polisler ile bekçiye ise şifa dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."