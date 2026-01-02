Yalova'da DAEŞ saldırısı: 26 tutuklama
NTV - Haber Merkezi
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DAEŞ operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 42 DAEŞ'liden 26'sı tutuklandı.
Yalova'da İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit'in (49) şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.
42 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Emniyet güçleri, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon düzenlenmiş ve silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Açılan ateş sonucu 3 polisin şehit oldu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandı. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerden Zafer Umutlu'nun ailesi cenazeyi almayacaklarını açıkladı.
KENT GENELİNDE OPERASYON
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 şehirde yapılan operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyonların, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da gerçekleştiği bilgisini veren Yerlikaya, teröre fırsat verilmeyeceğini vurgulamıştı.
İstanbul'da geçen hafta 124 adrese benzer baskınlar yapılmış, 115 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İstanbul'daki baskınlarda iki adet uzun namlu dürbün, dört adet havalı tüfek, bir adet havalı tabanca, dokuz adet fişek, bir adet kılıç, pala, kasatura, bıçak ele geçirildi.