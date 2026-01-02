Yalova'da DAEŞ saldırısı: 26 tutuklama

Yalova'da İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit'in (49) şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.

42 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Emniyet güçleri, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon düzenlenmiş ve silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.

Açılan ateş sonucu 3 polisin şehit oldu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandı. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerden Zafer Umutlu'nun ailesi cenazeyi almayacaklarını açıkladı.

KENT GENELİNDE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 şehirde yapılan operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyonların, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da gerçekleştiği bilgisini veren Yerlikaya, teröre fırsat verilmeyeceğini vurgulamıştı.