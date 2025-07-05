Yalova'da depoda yangın: Bir itfaiyeci dumandan etkilendi

Yalova'da tarım işletmesinin deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı.

Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangına müdahale eden bir itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. Bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.