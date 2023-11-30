Yalova'da dere taştı: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Şiddetli yağış nedeniyle dolan Çamdibi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Yalakdere taştı. Çevresinde bulunan meyve bahçeleri ve seralar su altında kaldı.



Araçlarında mahsur kalan 12 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Altınova Belediyesi ekiplerince alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

ZARAR TELAFİ EDİLECEK



Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, gazetecilere, sağanağın özellikle ovada etkili olduğunu söyledi. Can kaybı yaşanmamasından teselli bulduklarını dile getiren Oral toparlanma sürecinde vatandaşların gördüğü zararın telafisi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Sağanaktan ve taşkından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Benzer bir durumla karşılaşılmaması için ilgili kurumlarla çözüm üzerine görüşmeleri sürdüreceklerini aktaran Oral şu anda tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.



Üretici İbrahim Polat kendisininki dahil birçok seranın sular altında kaldığını ifade etti. Oral, seralardaki hasar tespitini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürüteceklerini sözlerine ekledi.