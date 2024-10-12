Yalova'da fabrikada kimyasal sızıntı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada borulardan birindeki çatlak nedeniyle sızıntı meydana geldi.



İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi de istendi. Sızıntı kısa sürede kontrol altına alındı.



Gazdan etkilenen 3 kişiye oksijen tedavisi uygulandı. Yalova Valiliği, 3 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, "Tedbir amaçlı fabrikada bekletilmekte olup periyodik ölçümler yapılmaktadır. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır." denildi.

