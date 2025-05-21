Yalova'da feci olay: Fren yerine gaza bastı, lise öğrencisi aracın altında kaldı

Yalova'nın Kadıköy beldesinde iddiaya göre E.G., yönetimindeki otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin’e (18) çarparak aracın altına aldı.

Dün saat 14.00 sıralarında yaşanan kazayı gören vatandaşlar, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin’i aracın altından çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Entübe edilen genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya neden olan sürücü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.