Yalova'da feci olay: Sürat teknesi yaşlı kadına çarptı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı 70 yaşındaki Ayşe Betül Terzioğlu ağır yaralandı.
Yalova'da sürat teknesinin çarptığı kadın ölümden döndü.
Olay, 25 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Kapaklı Mahallesi İlibat Koyu'nda meydana geldi.
Evine 20 metre mesafedeki koyda yüzen Ayşe Betül Terzioğlu'na (70) A.T.'nin kullandığı tekne çarptı.
Bacaklarından yaralanan Terzioğlu, A.T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı.
O anlar, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Ayşe Betül Terzioğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KEMİKLERİ KIRILDI
Tedaviye alınan Terzioğlu'nun sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar olduğu, ayrıca kırık kemik dışarı çıktığı için enfeksiyon riski taşıyan açık yarası bulunduğu tespit edildi.
UYLUK KEMİĞİ PLATİNLE SABİTLENDİ
Yapılan ameliyatla uyluk kemiği platinle sabitlenen yaşlı kadının tedavisi sürüyor.
TEKNE SAHİBİ SERBEST
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknenin sahibi A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
