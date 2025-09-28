Yalova'da hamsi festivali... 4 ton balık ikram edildi

Çınarcık Meydanı'nda gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festival çerçevesinde meydanda yöresel ürünler stantları kuruldu.

Karadeniz müziğiyle eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlara hamsi ikramında bulunuldu. Vatandaşlar hamsi ekmek ikramı yapılan standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Festival çerçevesinde toplam 4 ton hamsi dağıtıldı.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar, "Çınarcık'ta ilkini düzenlediğimiz, Karadeniz'imizin olmazsa olmazı, hamsimizin festivalini başlattık. Tüm Çınarcık ve çevre beldelerimizdeki halkımıza yetecek kadar hamsi getirdik. Karadeniz'in ilk hamsisi bizden." dedi.