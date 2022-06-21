Yalova'da iki kez cinsel tacizden tutuklandı, yine tahliye aldı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Cinsel tacizden 2 kez tutuklanan spor tesisi görevlisine yine tahliye edildi.



Olay, geçen sene meydana geldi. Belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustos’ta polis tarafından gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akkaya hakkında, Gemlik 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla’ 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise ‘telefonla cinsel taciz’ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



4 AY SONRA TEKRAR TUTUKLANDI



Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Yakup Akkaya, Armutlu Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki işine geri döndü.

Yakup Akkaya (32)

Akkaya, bu kez 8 Şubat’ta tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Akkaya'nın, Ş.M.A’ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden ‘cinsel taciz’ suçunun yanı sıra çocuğu fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.



Yakup Akkaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince ‘çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



İKİNCİ TUTUKLAMADA İŞTEN ATILDI



Bu arada soruşturma kapsamında Yakup Akkaya’nın, mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup bulunmadığının belirlenmesi için el koyulan cep telefonunda inceleme başlatıldı.



Olayın ardından Akkaya’nın çalıştığı, Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek’ten yapılan açıklamada, kesinleşmiş suçu olmadığı için işe geri alındığı ancak 2’nci kez tutuklandıktan sonra çıkışının verildiği kaydedildi.



BİR KEZ DAHA TAHLİYE



‘Çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklu yargılanan Yakup Akkaya, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “Art niyetim yoktu” dedi.



Cumhuriyet savcısı, 3 ayrı dosyanın da birleştirilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, Akkaya’nın tahliyesine karar verip, talebi görüşmek üzere duruşmayı erteledi.