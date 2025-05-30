Yalova'da kaçan kurbanlık trafiği birbirine kattı

Yalova'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Yalova-İzmit Karayolu'na çıkarak trafiği birbirine kattı.

Yalova'da kaçan kurbanlık trafiği birbirine kattı

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kaçan kurbanlık haberleri de gelmeye başladı.

-İzmit Karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkisi Kocaeli istikametinde yolun ortasında koşan koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Karayolunda ilerleyen ve trafiğin sıkışmasına neden olan koyun bir süre sonra yakalanarak sahibine teslim edildi.

Yalova'da kaçan kurbanlık trafiği birbirine kattı - 1 Sahibinin elinden kaçan koyun yollara düştü.
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...