Yalova'da kaçan kurbanlık trafiği birbirine kattı

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kaçan kurbanlık haberleri de gelmeye başladı.

Yalova-İzmit Karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkisi Kocaeli istikametinde yolun ortasında koşan koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Karayolunda ilerleyen ve trafiğin sıkışmasına neden olan koyun bir süre sonra yakalanarak sahibine teslim edildi.