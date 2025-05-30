Yalova'da kaçan kurbanlık trafiği birbirine kattı
Yalova'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Yalova-İzmit Karayolu'na çıkarak trafiği birbirine kattı.
Kurban Bayramı'na az bir süre kala kaçan kurbanlık haberleri de gelmeye başladı.
Yalova-İzmit Karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkisi Kocaeli istikametinde yolun ortasında koşan koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.
Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Karayolunda ilerleyen ve trafiğin sıkışmasına neden olan koyun bir süre sonra yakalanarak sahibine teslim edildi.
Sahibinin elinden kaçan koyun yollara düştü.
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