Yalova’da kanoyla denize açılan iki kişi kayboldu

Yalova’nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan 2 kayboldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yalova’da kanoyla denize açılan iki kişi kayboldu

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Armutlu’da kanoyla denize açılan 2 kişiyi bulmak için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Dereağzı mevkisinde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, limandan 2 kişilik bir kanoyla denize açıldı.

Bozburun mevkisine rota izledikleri öğrenilen kişiler Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

2 arkadaşın bulunması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmasına başladı.

Çalışmalar deniz polisi botlarıyla Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 bot ve 1 helikopterle sürdürülüyor.

Kanoya ulaşan ekiplerin faaliyetlerini yoğun şekilde yürüttüğü bildirildi.

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