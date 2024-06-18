Yalova'da katı atık depolama alanında yangın

Yalova'da katı atık depolama sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alındı.

Yalova'da katı atık depolama alanında yangın

Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne (YAKAB) ait olan ve belediyeler tarafından katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü belediyelerinin yanı sıra Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belediyelerinin oluşturduğu itfaiye birliği TASKİB ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba harcadığı yangın, 12 saatte kontrol altına alındı.

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