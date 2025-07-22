Yalova'da miras kavgası kanlı bitti: Tüfekle kardeşini öldürdü
Yalova'da miras kavgası nedeniyle ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü.
Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde 49 yaşındaki Muhammet Z., sabah saatlerinde aralarında miras nedeniyle husumet olan kardeşi 45 yaşındaki Hızır Z.'nin evinin önüne geldi.
Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle üç el ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Z. olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.
Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerin ardından Hızır Z.'nin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarma kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, hayatını kaybeden Hızır Z.'nin inşaat işleriyle uğraştığı, evli ve ÜÇ çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
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