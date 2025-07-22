Yalova'da miras kavgası kanlı bitti: Tüfekle kardeşini öldürdü

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde 49 yaşındaki Muhammet Z., sabah saatlerinde aralarında miras nedeniyle husumet olan kardeşi 45 yaşındaki Hızır Z.'nin evinin önüne geldi.

Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle üç el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Z. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Hızır Z.'nin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

