Yalova'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında toplanan "Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu" tarafından, orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındığı belirtildi.



15 Mayıs itibarıyla uygulanacak kararlar kapsamında ormanlara 4 kilometre mesafede bulunan köylerin hudutları içerisinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.



Açıklamada, orman yangın ilk müdahale ekiplerinin, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında Orman İşletme Müdürlüğünce önceden planlanmış sabit ve geçici noktalara konuşlandırılacağı kaydedildi.

