Yalova'da otelde korkutan yangın
Yalova'nın Termal ilçesinde, 5 katlı otelin makine dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
Çıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.
- Yalova Termal
- Otel
- Yangın