Yalova’da özel hastanede yangın paniği: 61 hasta sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Yalova'da özel bir hastanenin acil servisindeki elektrik panosunun bulunduğu odada yangın çıktı.

Yangına bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Hastane içinde yoğun dumana neden olan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastanede tedavi gören 61 hasta, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra çevredeki diğer özel hastanelere sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.