Yalova'da randevu almasını isteyen doktora saldıran kişi tutuklandı

Yalova'da randevu almadan muayene olmak isteyince kendisini uyaran Dr. Şevki Melikoğlu'na saldırıp yaralayan Ercan Korhan (43) tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Ercan Korhan rutin olarak kan vermek için Kızılay Kan Merkezi’ne gitti. Kızılay’daki sağlık personeli, ''Dahiliye doktoruna muayene olduktan sonra gelip kan ver'' deyince Korhan, Yalova Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasına gitti.

Korhan, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu’nun odasına girip muayene olmak istedi. Dr. Melikoğlu ise randevulu hastaya bakacağını belirterek, beklemesini istedi.

Korhan, bir başka hastaya bakan doktora saldırıp yaraladı.



Ercan Korhan, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Dr. Şevki Melikoğlu ise tedaviye alındı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Korhan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ''Kamu görevlisini kasten yaralamak'' suçundan tutuklandı.