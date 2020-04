Yalova'da Ro-Ro taşımacılığında yolcu ve araçlar yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meclis toplantısının Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında yapıldığı belirtildi.



Toplantıda, yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülke ile sınır kapılarından geçişlerin durdurulduğu ve pek çok ülke vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığı ancak İçişleri Bakanlığınca dış ticaretin devam etmesi adına ülkeye giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri, uluslararası ticaret kapsamında ilden transit geçecek araç ve şoförler ile giriş çıkış yapacak araç ve şoförlerin belirtilen şartları sağlanması halinde geçişine izni verileceği vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ro-Ro taşımacılığı kapsamında yalnızca dorse-konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu kararlarda belirtilen tüm kuralların ilimize giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı şoförlere tebliğ edilecektir. Gemilere binmesi uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir. İlimize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır."



SÜRÜCÜLER ZARURİ HALLER DIŞINDA DURAKLAMA YAPAMAYACAK



Salgınla mücadele kapsamında ayrıca araç şoförlerinin sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılacağı, bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi veya kişilere geçiş izni verilmeyeceği vurgulandı.



Kente giriş yapan araçların dezenfeksiyon işlemine de tabi tutulacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şoförlerin il içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır. İlimiz içinden transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince ilimize giriş noktalarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir."



14 GÜNLÜK KARANTİNAYI KABUL EDEN ŞOFÖRÜN GİRİŞİNE İZİN VERİLECEK



Karar kapsamında kente giriş yapacak araç şoförlerinin sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılacağı, hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi-kişilere giriş izni verilmeyeceği belirtildi.



Giriş yapan araçların dezenfeksiyon işlemine de tabi tutulacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şoförlere il içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin valilik tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir. Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde, sağlık ekiplerince muayene edildikten ve ikametgahında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra ilimize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir."



Yabancı uyruklu şoförlerin ise izole alanda şoför değişimi veya dorse-yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde 14 günlük karantina süresini bekledikten sonra kente girişlerine izin verileceği ifade edildi.



1 Ocak 2000 sonrası doğmuş otizm, ağır mental retardasyon, down sendromlu çocuk ve gençlerin, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde kurallara uyma koşulu ile park ve bahçelerde dolaşmalarına, Yalova sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildiği belirtildi.