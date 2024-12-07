Yalova'da sahte parayla akaryakıt alan zanlılar kaçamadı

5 Aralık’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, saat 20.00 sıralarında Altınova ilçesi Kaytazdere Beldesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyona otomobille gelen 3 kişi, yakıt aldıktan sonra 200 TL ödeme yaparak ayrıldı.



İstasyon görevlisi paranın sahte olduğu gerekçesiyle, ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen H.U., A.A. ve E.Ş. isimli şüpheliler ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.E., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 104 adet 200 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.



Şüphelilerden E.Ş ve S.E. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, H.U. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.