Yalova’da samanlıkta yangın

Yalova’da bir samanlıkta yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, yangın elektrik kontağı kaynaklı olarak başladı.
Yangına Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 3 iş makinesiyle müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına Yalova Belediyesi 2, Çiftlikköy Belediyesi 1, TASKİB Birliği de 1 itfaiye aracı ile destek verdi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında hangarda maddi hasar meydana geldi.
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