Yalova’da samanlıkta yangın

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir saman deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova’da samanlıkta yangın

’da bir samanlıkta yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, yangın elektrik kontağı kaynaklı olarak başladı.

Yangına Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 3 iş makinesiyle müdahale etti.

Yalova’da samanlıkta yangın - 1

Söndürme çalışmalarına Belediyesi 2, Çiftlikköy Belediyesi 1, TASKİB Birliği de 1 itfaiye aracı ile destek verdi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında hangarda maddi hasar meydana geldi.

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