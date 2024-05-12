Yalova’da şüpheli valiz paniği: İçerisinden kıyafetler çıktı

Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden eşya çıktı.

Yalova’da şüpheli valiz paniği: İçerisinden kıyafetler çıktı

Olay, geç saatlerde 'nın Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kentin işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarında sahipsiz valiz gören vatandaşlar, endişelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile birlikte bomba imha uzmanı sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ardından valizi inceleyen bomba imha uzmanı, yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

Valizden kıyafetler çıkarken yaşananları uzaktan izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı.

Yol yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, valiz ve içerisinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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