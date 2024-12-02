Yalova'da taksi alevlere teslim oldu

Dün gece saatlerinde Cengiz Koçal Caddesi İDO mevkiinde seyreden taksi sürücüsü, motor kısmından dumanların yükseldiğini fark edince aracını yolun kenarına çekti.

Taksi kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında araçta maddi hasar oluştu.