Yalova'da taksi alevlere teslim oldu

Yalova'da hareket halindeki takside çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'da taksi alevlere teslim oldu

Dün gece saatlerinde Cengiz Koçal Caddesi İDO mevkiinde seyreden taksi sürücüsü, motor kısmından dumanların yükseldiğini fark edince aracını yolun kenarına çekti.

kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında araçta maddi hasar oluştu.

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