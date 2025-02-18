Yalova'da tersanede patlama: Yaralılar var

Yalova'nın Altınova ilçesi Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide gerçekleştirilen tamir sırasında henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü patladı.



Patlamanın etkisiyle gemideki tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.